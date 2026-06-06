Сразу фиксируйте доказательства. Эксперты: что делать при находке AirTag

Неизвестный AirTag в сумке, машине или личных вещах может оказаться поводом для обращения в полицию. Эксперты напомнили, что при подозрении на незаконную слежку важно не спешить избавляться от устройства и сначала зафиксировать все возможные доказательства.
Специалисты советуют сделать фотографии найденного трекера и места его обнаружения, сохранить уведомления смартфона о неизвестном устройстве, а также записать серийный номер AirTag. Если метка перемещалась вместе с владельцем вещей, стоит сохранить данные о маршруте и времени получения предупреждений. Эти сведения могут помочь правоохранителям установить обстоятельства произошедшего.
«Главное — не уничтожать устройство и не выбрасывать его до обращения в полицию», — отмечают эксперты по цифровой безопасности Hi-Tech Mail. По их словам, AirTag может содержать информацию, которая позволит установить человека, использовавшего трекер для возможной слежки.
При подаче заявления рекомендуется подробно описать, где и когда был обнаружен AirTag, приложить фотографии и скриншоты уведомлений. Такой подход поможет ускорить проверку.
Для многих россиян подобная находка может показаться случайностью, однако специалисты советуют относиться к ней серьезно и не игнорировать признаки возможного нарушения частной жизни.
Ранее сообщалось о выдворении иностранцев из Волгоградской области.