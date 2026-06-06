Первый этап реконструкции улицы Есенина в Краснодаре завершат до конца года

В Краснодаре полным ходом идет масштабное преображение дорожной инфраструктуры одного из самых сложных районов города — Музыкального. Первый этап реконструкции его ключевой магистрали, улицы имени Есенина, планируют завершить до конца 2026 года. Ход работ на объекте лично проинспектировал мэр краевого центра Евгений Наумов.
В выездном совещании также приняли участие депутат Государственной Думы Дмитрий Ламейкин и руководство профильного городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.
Реконструкция улицы Есенина стала возможной благодаря существенной поддержке из краевого бюджета. Проект реализуется в рамках комплексной программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры «25/35».
«Улица Есенина — это важная артерия для микрорайона Музыкального. И её реконструкция стала возможной благодаря краевой поддержке и программе по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры “25/35”. Улица им. Есенина — один из первых объектов, который пошёл в реализацию. Вместе с ним — Тургеневский мост и Фадеевский путепровод. И результаты этой масштабной работы уже реально видны».
Работы на улице Есенина разбиты на два этапа, чтобы минимизировать транспортные неудобства для жителей микрорайона:
Первый этап (участок протяженностью 2,7 км от улицы Солнечной до улицы Гомельской). Здесь уже уложили первые 240 метров асфальтового покрытия. Недавние обильные дожди временно приостановили процесс: дорожникам пришлось взять паузу для дополнительной просушки и уплотнения грунтового основания, чтобы гарантировать качество дороги. Работы возобновятся на следующей неделе, а полностью сдать этот участок планируют к концу 2026 года.
Второй этап (участок от улицы Гомельской до улицы им. Петра Метальникова). Работы здесь уже стартовали — сейчас строители заняты подготовкой территории и переустройством многочисленных подземных инженерных коммуникаций.