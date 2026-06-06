Первый этап реконструкции улицы Есенина в Краснодаре завершат до конца года

«Улица Есенина — это важная артерия для микрорайона Музыкального. И её реконструкция стала возможной благодаря краевой поддержке и программе по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры “25/35”. Улица им. Есенина — один из первых объектов, который пошёл в реализацию. Вместе с ним — Тургеневский мост и Фадеевский путепровод. И результаты этой масштабной работы уже реально видны».