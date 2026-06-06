Учёные заявили, что чрезмерно вежливое общение с ИИ увеличивает энергопотребление и вредит экологии

По оценкам исследователей, к 2030 году на ИИ будет приходиться около 378 тераватт‑часов в год, а на центры обработки данных — 945 тераватт‑часов. Это почти 3% от прогнозируемого мирового потребления электроэнергии. Авторы отмечают: за счёт сокращения количества слов при общении с чат-ботами энергозатраты могут уменьшиться примерно на четверть.