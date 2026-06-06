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Из Воронежской области депортировали почти 30 мигрантов

Воронежские силовики выявили более 350 правонарушений в сфере миграции.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области объявили итоги первого этапа операция «Нелегал-2026», в ходе которой пресекают незаконную миграцию.

Во время рейдов по строительным площадкам, объектам общественного питания и торговли сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии выявили более 350 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства.

— 17 иностранных граждан выдворены за пределы Российской Федерации в административном порядке, еще 10 нарушителей — принудительно. Возбудили три уголовных дела по фактам противоправных действий в сфере миграции, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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