Крымская сборная завоевала 42 медали на первенстве России по кикбоксингу

Сборная Крыма по кикбоксингу выиграла 42 медали на первенстве России, сообщили в аппарате совета министров республики. Состязания провели в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
Первенство прошло с 26 по 31 мая в Одинцово Московской области. Участие приняли более 1300 спортсменов из 76 регионов страны.
Сборная Крыма завоевала 15 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых медалей. Кроме того, сразу четыре спортсмена — Данил Потявин, Владислав Шевченко, Эрлан Куртумеров и Тимур Эреджепов — выполнили норматив «Мастер спорта России». Также в общекомандном зачете сборная заняла второе место в дисциплине «фулл-контакт» и третье место в дисциплине «К1».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.