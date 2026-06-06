До 2030 года в Калининградской области планируют реализовать 90 крупных инвестпроектов

«Если говорить о модели развития Калининградской области, то её расположение было конкурентным преимуществом. Сформировались определённые преференциальные зоны, в том числе особая экономическая зона, таможенные преимущества и так далее.. До 2030 года к реализации заявлено 90 крупных инвестиционных проектов на сумму более 900 миллиардов рублей», — рассказал глава региона.