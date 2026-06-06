Жители Петербурга отметили 323-летие со дня основания города

По традиции 27 мая прошли торжественные мероприятия — церемонии возложения цветов к могиле Петра I в Петропавловской крепости и к памятнику основателю города на Сенатской площади. В 11:30 на Соборной площади состоялся III Парад духовых детско-юношеских оркестров, организованный Детской школой искусств имени Ю. Х. Темирканова. В нем приняли участие более 900 юных музыкантов — учащиеся образовательных учреждений Петербурга и других регионов России.