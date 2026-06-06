Жители Петербурга отметили 323-летие со дня основания города

Более 100 мероприятий провели в Санкт-Петербурге в честь 323-летия со дня основания города при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре Северной столицы.
По традиции 27 мая прошли торжественные мероприятия — церемонии возложения цветов к могиле Петра I в Петропавловской крепости и к памятнику основателю города на Сенатской площади. В 11:30 на Соборной площади состоялся III Парад духовых детско-юношеских оркестров, организованный Детской школой искусств имени Ю. Х. Темирканова. В нем приняли участие более 900 юных музыкантов — учащиеся образовательных учреждений Петербурга и других регионов России.
Также в этот день в петербургских учреждениях культуры прошли специальные концертные программы, приуроченные ко Дню города. Например, Государственный Русский концертный оркестр Санкт‑Петербурга представил в Музее-усадьбе Г. Р. Державина программу «Вдохновленные Петербургом».
29 мая, в пятницу, на Дворцовой площади прошел гала-концерт «Классика на Дворцовой». Он объединяет академическую музыку с современными сценическими технологиями, хореографией и элементами театра. А 30 мая на стадионе «Газпром Арена» в пятый раз прошли «Петровские ассамблеи» — музыкальный фестиваль молодежной музыки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.