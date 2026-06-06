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В Неклиновском районе на реке Миус нашли тело мужчины

В Неклиновском районе в реке Миус обнаружили тело 48-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В Неклиновском районе в реке Миус обнаружили тело 48-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Происшествие случилось в селе Троицком. Тело погибшего в воде заметил рыбак и сообщил спасателям. Водолазы извлекли тело из реки. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Сальском районе обнаружили тело утонувшего мужчины.

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