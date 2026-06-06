В Мурманской области стартовал ремонт автодороги Кола — Зверосовхоз

Протяженность ремонтируемого участка составит 3 км. Специалисты обновят дорожное покрытие, подготовят обочины, а также нанесут разметку со световозвращающими микростеклошариками. На данный момент завершены все мероприятия по организации дорожного движения: установлены временные знаки и информационные щиты, проведена расчистка полосы отвода от кустарника. Работы ведутся по одной половине проезжей части, что позволяет сохранить проезд для транспорта.