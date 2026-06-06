В Мурманской области стартовал ремонт автодороги Кола — Зверосовхоз

Ремонтные работы на автомобильной дороге Кола — Зверосовхоз, расположенной в Кольском округе Мурманской области, проведут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Протяженность ремонтируемого участка составит 3 км. Специалисты обновят дорожное покрытие, подготовят обочины, а также нанесут разметку со световозвращающими микростеклошариками. На данный момент завершены все мероприятия по организации дорожного движения: установлены временные знаки и информационные щиты, проведена расчистка полосы отвода от кустарника. Работы ведутся по одной половине проезжей части, что позволяет сохранить проезд для транспорта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.