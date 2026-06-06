Криминалист назвал страну, где могут находиться пропавшие Усольцевы

В Красноярском крае продолжается новый этап поисков семьи Усольцевых, исчезнувшей в Кутурчинском Белогорье. Однако криминалист Михаил Игнатов в интервью aif.ru заявил, что искать их нужно не в тайге, а за границей.
По его мнению, Усольцевы живы и инсценировали исчезновение.
«Я склоняюсь к тому, что они скрылись сами, готовили побег тщательно. Они не были в розыске, могли легально улететь, но тогда бы оставили след. А сейчас они канули в никуда», — сказал Игнатов.
Эксперт считает, что затеряться в российской глубинке при таком резонансе невозможно — их бы опознали. По его версии, Усольцевы нелегально пересекли границу или использовали поддельные документы и сейчас живут в предгорьях Анд.
«Скорее всего, они в США», — отметил криминалист.
Напомним, 28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в пеший поход в Кутурчинском Белогорье. Они планировали дойти до скал Буратинка и вернуться. Ни туристического снаряжения, ни тёплых вещей у них с собой не было.
Первые поиски стали самыми масштабными в регионе — участвовали более 1,5 тысячи человек. Они прочесали 515 км лесных дорог и 40 кв. км тайги, но следов не нашли.