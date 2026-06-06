В Свердловской области запустили новую линию анализаторов медлаборатории

«Система работает непрерывно: как только пробирка поступает в лабораторию, она сразу помещается на линию, благодаря чему все необходимые исследования осуществляются одновременно и в значительно более короткие сроки. Это особенно важно в случае экстренной диагностики пациентов, находящихся в критическом состоянии», — пояснила заведующая клинической лабораторией Галина Борисова.