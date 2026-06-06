В Свердловской области запустили новую линию анализаторов медлаборатории

Линию из двух анализаторов, одновременно осуществляющих биохимические и иммунохимические исследования, запустили в Краснотурьинской городской больнице Свердловской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации городского округа Краснотурьинск.
Новое оборудование за счет автоматизации процессов позволяет повысить качество исследований и при необходимости есть возможность увеличить количество тестов в два и более раза. Таким образом, можно будет обслуживать не только жителей Краснотурьинска, но и близлежащих населенных пунктов Северного округа Свердловской области.
«Система работает непрерывно: как только пробирка поступает в лабораторию, она сразу помещается на линию, благодаря чему все необходимые исследования осуществляются одновременно и в значительно более короткие сроки. Это особенно важно в случае экстренной диагностики пациентов, находящихся в критическом состоянии», — пояснила заведующая клинической лабораторией Галина Борисова.
Анализаторы исследуют сыворотку крови на 12 видов гормонов, 8 онкомаркеров, витамины D и В12, маркер сепсиса и 33 вида биохимических показателей. Это позволяет обнаружить отклонения в работе сердечно-сосудистой и репродуктивной систем, щитовидной железы и печени.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.