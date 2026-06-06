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Цифровой рубль начнут принимать на POS-терминалах российского банка

До сентября 2026 года решение будет масштабировано на всю терминальную сеть банка в стране.

Источник: Комсомольская правда

ВТБ приступил к промышленному пилотированию приема цифровых рублей в рознице, сделав процесс максимально простым для предпринимателей. Ключевой посыл банка на ПМЭФ-2026: бизнесу не нужно закупать новые терминалы. Прием обеспечивается через универсальный платежный код (УПК), который интегрируется в действующие POS-системы.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников сообщил, что часть клиентов малого и среднего бизнеса уже проводит реальные операции. До сентября 2026 года решение будет масштабировано на всю терминальную сеть банка в стране.

Этот запуск происходит синхронно с регуляторным графиком: с 1 сентября 2026 года принимать цифровые рубли становятся обязанными компании с выручкой более 120 млн рублей. Банк фактически предлагает рынку готовую инфраструктуру, полностью снимая с бизнеса техническую нагрузку по интеграции с платформой Центробанка.

Тенденция очевидна: цифровой рубль перестает быть экспериментальной технологией и встраивается в ежедневный эквайринг без барьеров, превращаясь в конкурентный платежный инструмент для розничного бизнеса.