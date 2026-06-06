Цифровой рубль начнут принимать на POS-терминалах российского банка

ВТБ приступил к промышленному пилотированию приема цифровых рублей в рознице, сделав процесс максимально простым для предпринимателей. Ключевой посыл банка на ПМЭФ-2026: бизнесу не нужно закупать новые терминалы. Прием обеспечивается через универсальный платежный код (УПК), который интегрируется в действующие POS-системы.