На водном маршруте Самара — Винновка с 7 июня изменится расписание

Пассажирам следует быть внимательными при планировании поездок, особенно в вечернее время. Последний рейс из Самары отправляется в 20:00, а обратный рейс из Винновки после 18:30 отсутствует. Актуальное расписание можно уточнить на сайте Самарского речного предприятия.