РИКЗ предупредил о рассылке фейковых результатов ЦЭ

«Мы знаем, как вы волнуетесь и с какой надеждой ждете свои баллы. Именно поэтому в интернете начали появляться поддельные “результаты”, которые выдают за настоящие. Но не переживайте — это просто чьи-то розыгрыши», — говорится в сообщении РИКЗ в официальном Telegram-канале.