РИКЗ предупредил о рассылке фейковых результатов ЦЭ

«Мы знаем, как вы волнуетесь и с какой надеждой ждете свои баллы. Именно поэтому в интернете начали появляться поддельные “результаты”, которые выдают за настоящие. Но не переживайте — это просто чьи-то розыгрыши», — говорится в сообщении РИКЗ в официальном Telegram-канале.
Как подчеркнули в институте, максимально возможный результат составляет 100 баллов, а минимум — 0. Отрицательных баллов не бывает, предупреждают в РИКЗ.
«Если видите “результат” с минусом или со 110, 120 и больше баллами — это фейк», — объяснили в организации.
Рассылка сообщений от РИКЗ
В институте также сообщили, что рассылка SMS с результатами ЦЭ за 26 мая по профильным предметам уже завершена.
Сообщения были отправлены только тем, кто регистрировался online на сайте РИКЗ. Результаты были направлены на тот номер, который был указан при регистрации.
Также в организации уточнили, что информация с результатами ЦЭ по профильным предметам на сайте РИКЗ будет появляться по мере обработки бланков.