В Литве хотят создать «привлекательные» убежища, которые не будут «стоять без дела»

«Речь идет об инфраструктуре, которая постоянно функционирует даже в мирное время, которая полезна и привлекательна для местных жителей», — пояснил мэр Казлу-Руды Мантас Варашка. По его мнению, убежища не должны стоять без дела независимо от того, существует опасность или нет.