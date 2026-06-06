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В Литве хотят создать «привлекательные» убежища, которые не будут «стоять без дела»

Сеть подземных сооружений в обычное время будет играть роль «общественных пространств».

В Литве предлагают создать подземные убежища, которые не будут простаивать и в мирное время. С такой инициативой выступили представители нескольких муниципалитетов. Соответствующие обращения уже разосланы в МВД, МО, Минфин и Министерство окружающей среды Литвы, пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

По замыслу авторов инициативы, сеть подземных сооружений в обычное время будет играть роль «общественных пространств». В частности, убежища могут использоваться для занятий спортом — «борьбой, боксом, настольным теннисом и так далее».

«Речь идет об инфраструктуре, которая постоянно функционирует даже в мирное время, которая полезна и привлекательна для местных жителей», — пояснил мэр Казлу-Руды Мантас Варашка. По его мнению, убежища не должны стоять без дела независимо от того, существует опасность или нет.

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