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В поселке на севере Красноярского края вспыхнул крупный пожар

В красноярском песелке Стрелка загорелись 2 дома и хозпостройки на 900 квадратах.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пожар на 900 квадратных метрах тушат в поселке Стрелка Красноярского края, загорелись два жилых дома и хозпостройки, информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В поселке Стрелка на севере Красноярского края тушат крупный пожар. Поступило сообщение о загорании двух жилых домов и хозяйственных построек в поселке Стрелка. Общая площадь составляет 900 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение осложняют жаркая сухая погода и плотная застройка, а также высокая горючая загрузка.

«Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечены 66 человек и 21 единица техники», — отметили в пресс-службе.

Позже пресс-служба сообщила, что пожар локализован.

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