Нижегородская область начнет сотрудничать с Кыргызстаном в сфере науки

— Нижегородская область последовательно развивает международное сотрудничество и выстраивает долгосрочные партнерские отношения с зарубежными регионами и организациями. На ПМЭФ нам удалось обсудить конкретные проекты в сфере экономики, технологий, образования и инвестиций. Рассчитываем на дальнейшую совместную работу по реализации достигнутых договоренностей, — подчеркнул Дмитрий Старостин.