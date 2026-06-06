На юге Волгограда закрутилось 50-метровое колесо обозрения

Напомним, колесо перекрасили в красный цвет, и теперь оно называется «Красное солнце». Открытие должно случиться в ближайшее время. Гости парка смогут увидеть с высоты Волго-Донской канал и Волгу, а также сам район. Территорию парка благоустроят и в течение несколько лет обещают превратить в настоящий оазис. Здесь будет работать несколько новых аттракционов, часть уже собрали.