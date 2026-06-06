София Пензева — новое усиление «Динамо‑Синары»

София — 23‑летняя воспитанница краснодарской гандбольной школы, начинала карьеру в клубе «Кубань». Последние сезоны гандболистка провела в Звенигороде, где выступала за «Звезду» на позиции разыгрывающего игрока. Рост Софии — 164 сантиметра, бросковая рука — правая. В прошедшем чемпионате она приняла участие в 34 матчах и забросила 94 мяча — показатель, подчёркивающий её результативность и стабильную игру на протяжении сезона. В юниорском возрасте София Пензева становилась чемпионкой первенства России в составе сборной Краснодарского края: в 2020 году команда девушек до 18 лет одержала победу на турнире, а сама спортсменка была признана одним из лучших игроков соревнования. В руководстве команды уверены, что София станет важным звеном состава. Отмечаются её сильный характер и отличное видение поля — качества, которые способны заметно усилить игру «Динамо‑Синары». В клубе рассчитывают, что энергия и профессиональные навыки гандболистки помогут коллективу добиваться новых результатов. Представители волгоградской команды также выразили надежду, что Софии понравится Волгоград, и она по‑настоящему полюбит местную игровую площадку. В «Динамо‑Синаре» хотят, чтобы домашние трибуны стали для спортсменки надёжной опорой, а каждый матч приносил радость и победы. Александр ВеселовскийФото: пресс-служба ГК «Звезда».