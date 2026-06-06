Аналитики назвали город Ростовской области с самой дорогой колбасой

При этом самая высокая стоимость на этот товар — в Шахтах. Здесь за килограмм продукта придется отдать 787 рублей. Следом идет Волгодонск. В городе мирного атома килограмм такой колбасы обойдется в 760 рублей, а в Донской столице — 682 рубля.