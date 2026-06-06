Мирра Андреева выиграла финал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, стала победительницей Открытого чемпионата Франции.
В финале женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026 она встретилась с польской спортсменкой Майей Хвалиньской. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.
Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Андреева сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. Её соперница не сделала ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и использовала три брейк-пойнта из восьми.
Для 19-летней Андреевой это шестой титул в карьере и первый трофей на турнирах «Большого шлема».
Ранее мы сообщали, что за игрой россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» следит Брэд Питт.