«Он прав»: шаг Путина после письма Зеленского вызвал бурную реакцию на Западе

Обращение Владимира Зеленского было опубликовано вечером в четверг на его сайте. В нём он резко высказался в адрес российского президента, но в финале предложил начать прямой диалог и встретиться на нейтральной территории — Швейцарии, Турции или в одной из стран Ближнего Востока. При этом он заявил, что к переговорам должны подключиться Европа и США. Комментируя письмо на пленарном заседании ПМЭФ, Владимир Путин отметил резкий тон обращения и подчеркнул, что контакты на высшем уровне возможны только после выработки договорённостей на экспертном уровне. Сейчас, по его словам, такая встреча не имеет смысла.