В Ленобласти подвели итоги первого этапа соревнования «Пластиковый бой»

«“Пластиковый бой” — это не просто соревнование между школами, а важная часть большой системной работы по достижению целей нацпроекта “Экологическое благополучие” и развитию экономики замкнутого цикла. Через такие акции мы воспитываем бережное отношение к природе, показываем, что отходы могут и должны становиться ресурсом, и делаем еще один шаг к формированию современной экологической культуры в Ленинградской области», — отметил директор регионального центра по организации деятельности по обращению с отходами" Антон Бочков.