В Ленобласти подвели итоги первого этапа соревнования «Пластиковый бой»

Первый этап ежегодного школьного соревнования «Пластиковый бой» провели в Ленинградской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». В акции приняли участие около 10 тысяч детей, сообщили в региональном центре по организации деятельности по обращению с отходами.
Уточним, что данные соревнования посвящены сбору пластика. В этот раз в акции приняли участие команды 45 школ. По итогам первого этапа им удалось собрать 2816 кг пластика и 1631 кг пластиковых крышечек.
«“Пластиковый бой” — это не просто соревнование между школами, а важная часть большой системной работы по достижению целей нацпроекта “Экологическое благополучие” и развитию экономики замкнутого цикла. Через такие акции мы воспитываем бережное отношение к природе, показываем, что отходы могут и должны становиться ресурсом, и делаем еще один шаг к формированию современной экологической культуры в Ленинградской области», — отметил директор регионального центра по организации деятельности по обращению с отходами" Антон Бочков.
Второй этап «Пластикового боя» стартует осенью. Ожидается, что к нему присоединится еще больше образовательных учреждений.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.