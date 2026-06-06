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В пермском ТРК СпешиLOVE отменили показ фильмов после эвакуации

Срабатывание пожарной сигнализации было ложным.

Показ фильмов в кинотеатре ТРК СпешиLOVE отменили, сообщил сайту perm.aif.ru читатель.

Вечером 6 июня посетителей торгово-развлекательного центра СпешиLOVE эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации. Как рассказали сайту perm.aif.ru в ГУ МЧС России по Пермскому краю, на улицу вышло 500 человек, в том числе 150 детей.

«Пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение по срабатыванию автоматической системы пожарной сигнализации. Вызов ложный», — сообщили в ведомстве.

Однако досмотреть фильмы у пермяков так и не получилось.

«Нас попросили пройти на кассы. Показ отменили, но почему не говорят», — рассказал сайту perm.aif.ru очевидец.

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