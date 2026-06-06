Уроженка Красноярска Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема

Андреевой 19 лет. Она является первой ракеткой России. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева на данный момент занимает восьмое место в одиночном разряде. В ее активе восемь побед на турнирах WTA (из них пять в одиночном разряде). Ранее лучшим результатом россиянки на ТБШ были полуфиналы «Ролан Гаррос» — в 2024 и 2026 годах. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.