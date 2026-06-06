Уроженка Красноярска Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. В финале «Ролан Гаррос» 19-летняя теннисистка обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счетом 6:3, 6:2.
В субботу, 6 июня, на грунтовых кортах Парижа состоялся финал Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») в женском одиночном разряде между россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Польши Майей Хвалиньской. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.
Для Андреевой и Хвалиньской это был первый финал турнира Большого шлема в карьере.
Андреевой 19 лет. Она является первой ракеткой России. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева на данный момент занимает восьмое место в одиночном разряде. В ее активе восемь побед на турнирах WTA (из них пять в одиночном разряде). Ранее лучшим результатом россиянки на ТБШ были полуфиналы «Ролан Гаррос» — в 2024 и 2026 годах. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.
Хвалиньской 24 года, она располагается на 114-й позиции мирового рейтинга. В ее активе нет побед на турнирах WTA. Польская теннисистка в третий раз выступала в основной сетке турнира Большого шлема. Ранее она не проходила дальше второго круга. По итогам Открытого чемпионата Франции Хвалиньская, которая прежде ни разу не входила в топ-100 лучших теннисисток планеты, попадет в топ-30.
«Ролан Гаррос» — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. В этом году матчи основных сеток пройдут с 24 мая по 8 июня. Призовой фонд составляет €61,7 млн, победители одиночных турниров получат по €2,8 млн.
Из россиянок на «Ролан Гаррос» ранее побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).