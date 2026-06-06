«Раскачать» Достоевского: в драмтеатре показали «Преступление и наказание» в стиле рэп

В минувшую пятницу, 5 июня, на сцене драмтеатра в рамках VII театрального мультижанрового фестиваля «Башня» (от 6 + до 18+), который продлится до 12 июня, столичный «Рэп-театр» представил спектакль «Преступление и наказание» (16+) по Федору Достоевскому. Корреспонденты «Нового Калининграда» вместе с остальной публикой удивлялись обутому в кеды Раскольникову, следили за его рэп-баттлами с прозорливым и очень брутальным следователем Порфирием Петровичем и немного тревожились за мать главного героя — Пульхерию Александровну — когда она во время финального танца в конце спектакля садилась на шпагат.
Спор о том, стоит ли адаптировать классику, вечен как мир. Аргументы «за» и «против» можно приводить бесконечно. Артисты «Рэп-театра» к критике и скептическому отношению к своему творчеству давно привыкли. «Знаете, заниженные ожидания зрителей нам даже помогают, — признался перед спектаклем художественный руководитель, автор текстов и исполнитель роли Порфирия Петровича Лев Киселёв. — Обыватель, он как себе это представляет? Вот я выхожу с бородой и говорю: “Йоу! Это Достоевский! Сейчас прочитаю вам рэп не по-детски”. Но мы стараемся работать серьёзно, чутко относиться к тексту первоисточника. Мы сохраняем язык, что для нас крайне важно. И в целом это тоже какая-то наша фишка. Поэтому, когда люди узнают знакомые, любимые ими тексты, которые наложены на речитатив, им как-то полегче становится».
По словам Льва Киселёва, выбор для постановки именно этого произведения обусловлен тем, что история очень рэперская, про маргиналов. «Но мы ни в коем случае не ставили задачу что-то переосмысливать, — добавил он. — Мы просто предложили новую форму».
Спектакль «Преступление и наказание» идет уже пятый год. За это время он стал визитной карточкой «Рэп-театра». Изначально, как рассказал Лев, ставка делалась на молодежь, но потом удалось «не оправдать надежд» многих из тех, кому за 30. Читавшие роман, как уверяет худрук, часто после спектакля бегут его перечитывать, кто еще не успел прочесть книгу, стремятся как можно скорее исправить это упущение.
Актриса Карина Мостовая, исполняющая роль матери Раскольникова, совершенно не соответствует своей героине по возрасту. «У нас молодой независимый театр, и так сложилось, что в молодом театре молодые актёры, — отвечает она на вопрос, насколько легко ей удается войти в образ. — Соответственно, надо как-то выходить из положения, поскольку есть взрослые роли. Режиссёрская задача, которая была поставлена передо мной, состоит не в том, чтобы изображать возраст, а чтобы передать внутреннее состояние». Карина считает, что её героиня протестует против несправедливости, и этот бунтарский дух очень близок рэпу, как направлению в музыке.
Со спектаклем «Преступление и наказание» Карина объездила почти всю страну. По её наблюдениям, чем южнее город, тем более живая реакция зрителей. Но ей не хотелось бы, чтобы всё превращалось в концерт. «У нас все же спектакль, — уточняет она. — Качающий, но все же спектакль».
Калининград — город не южный, но в известном смысле «Рэп-театру» удалось местную публику «раскачать». Во всяком случае, многие пытались подпевать актерам во время исполнения финальной песни, в которой, насколько можно понять, речь шла о пользе книг.
Зал был, надо сказать, полный. Причем пришла далеко не только молодежь. Можно предположить, что многих привлекла необычность подачи классики. Примечательно, что никто не ушел по ходу пьесы. И весь зал в конце стоя аплодировал артистам. Значит, как сейчас говорят, зашло.
Важно отметить, что спектакль не затянут, он длится всего полтора часа, без антракта. Но при этом канва событий, да и некоторые заложенные в роман смыслы в него поместить удалось. Мрачная атмосфера петербургских трущоб и подворотен тоже, в принципе, была передана. Все происходит быстро, динамично, без раздражающих многих в классике затянутостей. В итоге получается, можно сказать, Достоевский на перемотке. При этом и душевные терзания есть, и философия героя изложена вполне внятно. Чего только стоит песня (или, наверное, правильнее говорить — трек), в котором много раз повторяется рифма «Родион — Наполеон». Не захочешь, а запомнишь.
«Глубокий психологический образ моего героя получается отобразить за счёт нашего формата, за счет качественного рэпа, сотканного из текстов Фёдора Михайловича Достоевского, — объясняет исполнитель роли Раскольникова Михаил Ушурелу. — Наш худрук Лев Киселёв делает такие тексты просто виртуозно. Нам, актёрам, остаётся только успевать это всё внутри быстренько проживать и отдавать зрителю».
Как показалось, создателям спектакля (режиссер — Захар Насакин) одного Федора Михайловича было мало. На помощь был призван Николай Гоголь. В спектакле обыгрывается сон Раскольникова, где он жалеет лошадку, которую заставляют везти тяжелый груз злые люди. Но этим «лошадиная тема» не исчерпывается. Сначала бедняга Мармеладов после своей пьяной исповеди вопрошает: «Эх, Русь-тройка, куда несешься ты? Дай ответ!» (В бессмертной гоголевской поэме «Мертвые души» (16+) эта фраза звучит немного не так, но не стоит забывать, что это все же рэп-спектакль.) Потом в горячечном бреду Раскольникова возникают три лошади (их изображают актеры, на которых надеты большие маски в виде конских голов), и снова звучит вопрос о том, куда несется птица-тройка. Но и это еще не конец. Ближе к финалу играющие двух лошадей актеры неожиданно заговорили голосами Жени Лукашина и Нади из рязановской «Иронии судьбы» (12+), чем вызвали взрыв хохота в зале. Видимо, ради этого все и было задумано — чтобы немного, так сказать, снизить уровень трагизма, создать эмоциональные качели.
Стоит отметить, «Преступление и наказание» — не единственный сделанный по классике спектакль «Рэп-театра». Есть еще «Война и мир» (16+) Толстого. Но здесь пока зарифмованы только два первых тома. Но лиха беда начало! Лев Киселёв не исключает, что когда-нибудь будет создан спектакль на основе «Одиссеи» (6+). Представляется, что это очень интересная идея. Помните, как у Мандельштама: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины». В рэп-варианте возможно, наверное, и полный список привести. Если речитативом, то по нему быстро можно пробежаться.
Текст: Кирилл Синьковский, фото Юлия Власова/ «Новый Калининград».