«Раскачать» Достоевского: в драмтеатре показали «Преступление и наказание» в стиле рэп

Как показалось, создателям спектакля (режиссер — Захар Насакин) одного Федора Михайловича было мало. На помощь был призван Николай Гоголь. В спектакле обыгрывается сон Раскольникова, где он жалеет лошадку, которую заставляют везти тяжелый груз злые люди. Но этим «лошадиная тема» не исчерпывается. Сначала бедняга Мармеладов после своей пьяной исповеди вопрошает: «Эх, Русь-тройка, куда несешься ты? Дай ответ!» (В бессмертной гоголевской поэме «Мертвые души» (16+) эта фраза звучит немного не так, но не стоит забывать, что это все же рэп-спектакль.) Потом в горячечном бреду Раскольникова возникают три лошади (их изображают актеры, на которых надеты большие маски в виде конских голов), и снова звучит вопрос о том, куда несется птица-тройка. Но и это еще не конец. Ближе к финалу играющие двух лошадей актеры неожиданно заговорили голосами Жени Лукашина и Нади из рязановской «Иронии судьбы» (12+), чем вызвали взрыв хохота в зале. Видимо, ради этого все и было задумано — чтобы немного, так сказать, снизить уровень трагизма, создать эмоциональные качели.