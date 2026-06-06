Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос»

Теннисное чудо 19-летняя Мирра Андреева, первая с 2021 года россиянка, вышедшая в финал турнира «Большого шлема», одержала красивую победу над полькой Майей Хвалиньской и впервые в своей карьере стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.
Соперницы встретились на корте впервые. Накануне финала Хвалиньска назвала игру российской спортсменки «невероятной», но и сама настраивалась «выложиться на все сто». Андреева также отметила, что польская теннисистка «показывает невероятный теннис» — и битва обещает быть по-настоящему зрелищной.
Решающий матч.
6 июня на корте имени Филиппа Шатрие в Париже было действительно жарко.
Воздух был буквально пронизан напряжением: спортсменки ошибались и перехватывали друг у друга инициативу. Видно было, как теннисисткам мешает сильный ветер.
К середине матча Мирра раскрепостилась и уверенно повела свою игру: была превосходна и в атаке, и в обороне. Через час после начала состязаний у российской спортсменки было выиграно шесть геймов подряд. Соперница отчаянно пыталась перехватить инициативу, но Андреева была максимально сконцентрирована и не дала польке возможностей это сделать.
Мирра Андреева победила, став первой российской спортсменкой, выигравшей «Ролан Гаррос», после Марии Шараповой.
По словам Марины Павловой, первого тренера Мирры Андреевой, у нашей спортсменки были все шансы одержать победу: теннисистка находилась в оптимальной физической форме, была выдержана и серьёзно настроена на победу.
Уверенно и напористо.
На всём пути к финалу Мирра вела мощную и активную игру, обескураживающую соперниц и восторгающую поклонников.
Сначала — в первом круге «мейджора» — Андреева оставила позади французскую теннисистку Фиону Ферро со счётом 6:3, 6:3. Далее обошла испанку: 3:6, 6:1, 6:1. Не устояли под напором Андреевой и чешская спортсменка Мария Боузковя (6:4, 6:2) и теннисистка из Швейцарии Жиль Тайхманн (6:3, 6:2).
В четвертьфинале Мирра Андреева встретилась с занимающей 18-ю строчку рейтинга Сораной Кирстей и обыграла её: 6:3, 6:0. После матча румынка назвала Мирру «настоящим благословением для тенниса».
«Мирра не оставила мне ни единого шанса. Такое иногда случается. В этот день соперница просто была сильнее, — рассказала 36-летняя спортсменка журналистам на пресс-конференции, подчеркнув, что была бы рада, если бы Андреева выиграла “Ролан Гаррос”. — Думаю, у неё есть абсолютно всё, чтобы выигрывать турниры “Большого шлема” и стать первой ракеткой мира».
В полуфинале российская спортсменка обыграла 23-летнюю Марту Костюк: 6:1, 6:3, которая после поражения не подошла к Мирре и не обменялась с ней рукопожатиями. Позже украинская теннисистка признала, что «начала не лучшим образом» и чувствовала давление, а Андреева «показывала хороший теннис, была уверенной».
Чемпионский характер.
В интервью krsk.aif.ru Марина Павлова сказала, что у Мирры есть все предпосылки для того, чтобы стать номером один в мире тенниса: и техника, и характер, и напор.
С первого дня в этом виде спорта было очевидно, что Андреева талантлива и многого добьётся. Первый тренер Мирры Марина Павлова. Фото: Из личного архивa/ Марина Павлова.
Теннисистка и спортивный журналист Арина Полуянова, занимавшаяся в одном клубе с Эрикой и Миррой Андреевыми, отмечает, что у младшей из сестёр была врождённая предрасположенность к теннису, а с возрастом и опытом пришли уверенность и агрессия.
«От Мирры всегда хорошо летел мяч, она сразу поняла, как по нему попадать, для своего возраста здорово чувствовала игру, — рассказала девушка корреспонденту krsk.aif.ru. — Уверена, что Мирра часто брала пример с Эрики. Когда она была ещё совсем маленькой, во время тренировок то бегала по трибунам, то смотрела за тем, как старшие тренируются, то помогала собирать мячи. Она всегда была на кортах рядом с сестрой и это, уверена, на неё положительно повлияло. Девочки всегда выкладывались на тренировках, переживали из-за поражений, за пределами корта были открытыми, жизнерадостными. У Андреевых вся семья такая — светлая, позитивная. И они такими остаются по сей день».
Звёзды сложились.
Стоит отметить, что родители спортсменок — Раиса и Александр Андреевы — вложили колоссальное количество сил, времени и средств в спортивный путь Эрики и Мирры. В своё время маме девочек даже пришлось уволиться с работы, чтобы полностью посвятить себя детям, их тренировкам и учёбе. Семья неоднократно переезжала, чтобы дать теннисисткам лучшие возможности для карьерного роста.
Талант ребёнка, помноженный на возможности родителей, привели к феноменальным результатам.
«Не все родители готовы вкладывать такие деньги в детей, в их увлечения: до последнего ты не можешь знать, получится или нет, “выстрелит” ребёнок или “не выстрелит”. Спонсоры подключаются, когда спортсмен уже что‑то показал, а до этого всё за счёт родителей. Тут всё должно сложиться: и талант, и работоспособность, и финансы родителей. Мирра и Эрика, в этом плане, можно сказать, вытянули счастливый билетик», — говорит Марина Павлова.
В копилке Мирры Андреевой — олимпийское серебро в парном разряде с Дианой Шнайдер, лидерство в парном разряде турниров WTA 500 и WTA 1000. В 2026 российская спортсменка выиграла WTA 500 в австралийской Аделаиде и австрийском Линце, и блистательно победила в «Ролан Гарросе».
Впереди у Мирры Андреевой много красивых и захватывающих дух матчей. Пожелаем ей удачи!