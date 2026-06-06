Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос»

«От Мирры всегда хорошо летел мяч, она сразу поняла, как по нему попадать, для своего возраста здорово чувствовала игру, — рассказала девушка корреспонденту krsk.aif.ru. — Уверена, что Мирра часто брала пример с Эрики. Когда она была ещё совсем маленькой, во время тренировок то бегала по трибунам, то смотрела за тем, как старшие тренируются, то помогала собирать мячи. Она всегда была на кортах рядом с сестрой и это, уверена, на неё положительно повлияло. Девочки всегда выкладывались на тренировках, переживали из-за поражений, за пределами корта были открытыми, жизнерадостными. У Андреевых вся семья такая — светлая, позитивная. И они такими остаются по сей день».