В Республике Коми стартовал ремонт участка автодороги Объячево — Читаево

Участок автомобильной дороги Объячево — Читаево протяженностью 3,93 км начали обновлять в Прилузском районе Республики Коми. Работы проводят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
На данном отрезке специалисты обустроят тротуары и посадочные площадки, установят перильные ограждения и дорожные знаки. Кроме того, они смонтируют там освещение. Обновить этот отрезок дороги планируют к 31 июля 2026 года.
Сейчас специалисты приступили к земляным работам в деревне Калининской. Они готовят территорию, выравнивают грунт, а также очищают полосы от кустарника и мелколесья, расставляют временные дорожные знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.