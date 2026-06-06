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В Тюмени прошел форум «100 вопросов лидеру»

Особое внимание в ходе встречи было уделено роли предпринимателей в развитии территорий.

Форум «100 вопросов лидеру» состоялся 2 июня в Международной школе предпринимательства Тюменского государственного университета (ТюмГУ), сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Мероприятие объединило учащихся гимназии имени Е. М. Примакова Московской области, гимназии при ТюмГУ, представителей органов власти и предпринимательского сообщества. Перед школьниками выступили заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, первый вице-президент «Опоры России» Эдуард Омаров, генеральный директор «Сибинтел Холдинг» Владимир Шевчик и директор природно-туристического комплекса «Морелеса» Ирина Катигарова.

Особое внимание в ходе встречи было уделено роли предпринимателей в развитии территорий. Также ребята познакомились с экономическим, инвестиционным, туристическим и предпринимательским потенциалом Тюменской области.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.