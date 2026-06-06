Беглов назвал сохранение исторического наследия одним из приоритетов развития Петербурга

Генеральный директор компании «КВС-Арсенальная» Сергей Ярошенко рассказал, что один из гостиничных проектов предусматривает создание отеля на 280 номеров, а территория комплекса будет полностью пешеходной. «Сделаем все возможное, чтобы этот объект занял достойное место в Санкт-Петербурге. Мы понимаем, что делать с этой территорией, уже спроектировали отель на 280 номеров. Мне кажется, это будет очередная изюминка Петербурга, которая привлечет много туристов и станет еще одной точкой притяжения для города», — отметил он.