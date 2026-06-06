В Мурманской области подвели итоги детского конкурса цифрового творчества

Итоги открытого конкурса цифрового творчества «Память. Подвиг. Предупреждение» подвели в Мурманской области, сообщили в региональном центре информационных технологий. Участники этого состязания использовали в своих работах ИИ, который в России развивают в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Цель конкурса — воспитать в молодежи чувство гражданской ответственности, используя понятные инструменты для подростков. Многие участники впервые задумались о профессиях, связанных с информационными технологиями и, что не менее важно, — с обеспечением безопасности, защитой людей», — сказала министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.
Всего в конкурсе приняли участие 66 подростков. С помощью искусственного интеллекта они создали творческие работы, посвященные героизму и обеспечению безопасности. Тема конкурса была приурочена к Году единства народов России и 40-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Победителей определили в пяти номинациях. Также авторы ряда работ получили призы зрительских симпатий. Церемония награждения состоялась 29 мая на базе музейно-выставочного центра Главного управления МЧС России по Мурманской области.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.