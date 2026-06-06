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В Центральном парке Воронежа появился мини-зоопарк

Пока он открылся в тестовом режиме.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже появился второй зоопарк — в мини-формате. Объект «Пушистое братство» открылся в Центральном парке. Пока зооуголок работает в тестовом режиме.

В «Пушистом братстве» можно увидеть енотов, кроликов, бурундуков и носуху. Но организаторы обещают, что в ближайшее время животных будет больше, просто им нужна постепенная адаптация.

Посетителей просят не кричать на зверей, не пытаться их накормить чипсами, хлебом и конфетами.

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