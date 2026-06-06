Глава АЮР: вводить адвокатскую монополию в России не планируют

«Речь о введении адвокатской монополии точно не идёт. Однозначно, такие вещи будут обсуждаться. Все прекрасно понимают последствия, потому что у нас гражданских споров огромное количество. Если уголовных дел рассматривается в год от 700 до 800 тысяч, то гражданских — около 20 миллионов. Тема обсуждается, но чтобы каждый гражданин мог обращаться в суд за защитой своих прав только через адвоката — такой темы нет», — подчеркнул Груздев.