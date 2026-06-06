В Тюменской области пройдет семинар «Управленческая себестоимость и маржа»

Участникам занятия объяснят, где предприниматель теряет прибыль и когда он действительно начинает зарабатывать. Кроме того, будут рассмотрены бизнесы участников семинара. Уточним, что занятие платное. Для участия в нем необходимо пройти регистрацию по ссылке.