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В Тюменской области пройдет семинар «Управленческая себестоимость и маржа»

Слушателям объяснят, где предприниматель теряет прибыль и когда он действительно начинает зарабатывать.

Семинар «Управленская себестоимость и маржа» состоится в Тюменской области 9 июня, сообщили в инвестиционном агентстве региона. Проведение таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участникам занятия объяснят, где предприниматель теряет прибыль и когда он действительно начинает зарабатывать. Кроме того, будут рассмотрены бизнесы участников семинара. Уточним, что занятие платное. Для участия в нем необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.