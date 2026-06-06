В башне Врангеля в Калининграде предложили открыть большой книжный магазин

По словам директора, сейчас специалисты прорабатывают вопрос пересчёта проектной документации. «Мы связались c государственной экспертизой на предмет того, по какому пути нам пойти с пересчётом проектно-сметной документации. Можем ли мы внести корректировки в предыдущую документацию, которой уже года четыре, или нам нужно будет сделать новую. После того, как нам дадут ответ, мы начнём работы с документацией. И после примемся за работы по восстановлению башни и возвращению её в культурное пространство Калининграда», — отметил Петунин.