В башне Врангеля в Калининграде предложили открыть большой книжный магазин. Об этом сообщил директор Музея янтаря Константин Петунин в эфире «Дома Советов».
Планируем отреставрировать башню Врангеля, сделать там музейные и выставочные пространства. Книжный магазин возможно там сделать, масштабный, хороший книжный магазин, который частный бизнес не потянет, а государство сможет его организовать, — рассказал Петунин.
По словам директора, сейчас специалисты прорабатывают вопрос пересчёта проектной документации. «Мы связались c государственной экспертизой на предмет того, по какому пути нам пойти с пересчётом проектно-сметной документации. Можем ли мы внести корректировки в предыдущую документацию, которой уже года четыре, или нам нужно будет сделать новую. После того, как нам дадут ответ, мы начнём работы с документацией. И после примемся за работы по восстановлению башни и возвращению её в культурное пространство Калининграда», — отметил Петунин.
Власти Калининградской области неоднократно искали подрядчика для восстановления башни Врангеля. Однако каждый раз закупку признавали несостоявшейся.
Работы по реставрации объекта оценивали в 151,6 миллиона рублей. Проект предусматривает сохранение исторического облика башни и восстановление утраченной кирпичной кладки и каменного цоколя. Согласно документам, планируют воссоздать архитектурные детали фасада — зубцы ограждения кровли и завершений башенок. В здании вставят деревянные окна с переплётами по историческим образцам. Над внутренним двором собираются установить купол из закалённого стекла. Кроме того, планируют провести благоустройство: замостить территорию памятника, сделать парковку, озеленить площадь сухого рва.
В башне Врангеля планировали открыть музейное пространство. На цокольном этаже хотели разместить выставочные помещения, вестибюль, хранилища. На втором — комфортабельные рабочие пространства, экспозиционные и конференц-залы, офисы, магазин. Верхний этаж планировали отдать под офисы и выставки. Весной стало известно, что в башне хотят открыть штаб Военно-исторического общества и отделение Союза писателей.
В мае 2023-го экспертиза одобрила проект восстановления башни Врангеля в Калининграде. Подготовкой документов занимались две компании — «Лестер» и ООО «Центр инженерных изысканий». В 2019 году специалисты восстановили старинную стену башни Врангеля и открыли вид на внутренний двор.