В Екатеринбурге состоялся конкурс профмастерства «Лучший электромонтер»

Ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший электромонтер» состоялся 5 июня на площадке Екатеринбургского энергетического техникума в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
За звание победителя боролись 5 команд крупных промышленных предприятий Среднего Урала. Кроме них, в соревновании вне общего зачета приняли участие представители Екатеринбургского энергетического техникума. Конкурсанты продемонстрировали знания действующих правил, инструкций и норм, а также выполнили техническое задание. Все этапы проходили на специально оборудованных в учебном заведении рабочих местах. По итогам состязаний победителем стал электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Невьянского филиала компании «Цемрос» Юрий Паташов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.