В Екатеринбурге состоялся конкурс профмастерства «Лучший электромонтер»

За звание победителя боролись 5 команд крупных промышленных предприятий Среднего Урала. Кроме них, в соревновании вне общего зачета приняли участие представители Екатеринбургского энергетического техникума. Конкурсанты продемонстрировали знания действующих правил, инструкций и норм, а также выполнили техническое задание. Все этапы проходили на специально оборудованных в учебном заведении рабочих местах. По итогам состязаний победителем стал электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Невьянского филиала компании «Цемрос» Юрий Паташов.