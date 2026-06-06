В Камышине крупный град оставил дачников без редиски и салата

В Камышине Волгоградской области сегодня, 6 июня, прошел крупный град. Как сообщают очевидцы, эпицентром стали Липовские дачи, где уже успел созреть первый урожай.
— Все, редиски и салата у нас больше нет — только-только собрали первый урожай, — констатируют дачники.
Ледяные шарики, щедро засыпавшие грядки, повредили огуречные плети и помидорную рассаду.
— Теперь только пересаживать, — разводят руками камышане.
Напомним, о ливнях с градом сегодня, 6 июня, предупреждали в ГУ МЧС по Волгоградской области. Но в некоторых районах дело ограничилось небольшим дождиком.
Фото Подслушано Камышин VK. com.
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