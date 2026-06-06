Мирра Андреева из Красноярска стала чемпионкой «Ролан Гаррос»

Уроженка Красноярска Мирра Андреева в финале престижного теннисного турнира «Ролан Гаррос» обыграла Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 и стала чемпионкой. Андреева еще до матча была признанным лидером в паре, но Майя смогла навязать борьбу в самом начале матча. После весьма затруднительных и равных геймов Мирра собралась и взяла свои, а затем и сет. Во втором сете россиянку было уже не остановить. Майя смогла взять свои геймы только после того, как проигрывала 0:5. Но этого оказалось мало. Андреева отдала всего два гейма и подняла кубок турнира над головой. После матча сибирячка поздравила соперника с блестящим выступлением на турнире и предположила, что в дальнейшем они еще встретятся в других финалах. Также Мирра поблагодарила команду за поддержку и передала привет отцу, который смотрел турнир по телевизору. Мама же Андреевой была на трибуне вместе с ее тренерской командой. Отметим, что для нее это первый титул на таком крупном турнире. «Ролан Гаррос» давно является одним из важнейших состязаний в карьере мировых теннисистов. Финалы обычно собирают на трибунах звезд спорта, киноиндустрии и блогеров. В этот раз одним из зрителей финального матча стал актер Брэд Питт.