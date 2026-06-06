В Мишкинском районе Башкирии обновили более 4 км дороги Уфа — Бирск — Янаул

Свыше 4 км трассы Уфа — Бирск — Янаул отремонтировали в Мишкинском районе Башкирии при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Так, на участке между деревнями Сосновка и Октябрь рабочие заменили асфальт. На данном этапе им осталось укрепить обочины и нанести разметку.
«Трасса Уфа — Бирск — Янаул — одна из важных транспортных артерий Башкортостана. Она входит в опорную дорожную сеть России… Трафик на этой дороге достигает 24 тысяч машин в сутки», — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Всего в этом году планируют отремонтировать 28 км дороги Уфа — Бирск — Янаул. В порядок приведут 8 участков в Бирском, Бураевском, Калтасинском, Мишкинском и Янаульском районах. Все работы должны завершить в 2026 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.