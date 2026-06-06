В Феодосии общественный транспорт меняет маршруты из-за перекрытой улицы

«В связи с временным перекрытием участка улицы Крымская маршрут № 6 временно осуществляет движение по маршруту Центр — Русская — Чкалова — Гараева», — написал Ким в своем канале в МАКС.
Также схему движения изменил автобус № 13а, который временно осуществляет движение по маршруту Челнокова — Володарского — Симферопольское шоссе — Чкалова — Крымская и автобусы № 40 и 40а, которые теперь едут по маршруту Центр — Русская — Чкалова — Гарнаева — Крымская — Чкалова без заезда на остановку «Техникум».
Причины перекрытия участка дороги не уточняются.