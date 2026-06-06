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В Феодосии общественный транспорт меняет маршруты из-за перекрытой улицы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Часть улицы Крымская в Феодосии временно перекрыта. Как сообщил глава администрации города Владимир Ким, в этой связи схему движения меняют четыре автобусных маршрута.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с временным перекрытием участка улицы Крымская маршрут № 6 временно осуществляет движение по маршруту Центр — Русская — Чкалова — Гараева», — написал Ким в своем канале в МАКС.

Также схему движения изменил автобус № 13а, который временно осуществляет движение по маршруту Челнокова — Володарского — Симферопольское шоссе — Чкалова — Крымская и автобусы № 40 и 40а, которые теперь едут по маршруту Центр — Русская — Чкалова — Гарнаева — Крымская — Чкалова без заезда на остановку «Техникум».

Причины перекрытия участка дороги не уточняются.

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