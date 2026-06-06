В Санкт-Петербурге в преддверии Дня города прошли две акции по озеленению

Ландшафтную куртину из кустарников снежноягодника обустроили в Московском парке Победы, а в парке Городов-Героев высадили 40 берез в преддверии Дня города в Санкт-Петербурге. Работы провели в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре Северной столицы.
Работы в Московском парке Победы прошли под руководством главного инженера территории. Уточним, в ландшафтной архитектурные куртиной называется объемная компактная групповая посадка растений. Снежноягодник выбрали из-за того, что он сохраняет декоративный облик с весны до глубокой зимы, устойчив к загазованности, задымлению, полутени и сезонным колебаниям влажности.
В парке Городов-Героев высадили березы пушистые в возрасте 7−9 лет. Такого рода работы предполагают повышенные требования к подготовке посадочных мест. Участники акции самостоятельно проделали все этапы: от выкапывания ям до заключительного полива.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.