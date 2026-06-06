Папа Римский призвал Европу не строить единство «против других держав»

Понтифик отметил, что безопасность в мире ошибочно связывают с оружием и возведением стен. По его словам, подлинная устойчивость строится на способности идти рядом с другими и «расти вместе, плечом к плечу». В качестве примера он привёл историю Пиренейского полуострова, где наряду с конфликтами предпринимались попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями.