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Папа Римский призвал Европу не строить единство «против других держав»

Лев XIV заявил, что интеграция должна рассматриваться не как инструмент противостояния.

Источник: Клопс.ru

Папа Римский Лев XIV во время официального визита в Испанию призвал европейские страны развивать процесс объединения не в противовес другим державам. Обращение понтифика прозвучало в королевском дворце в Мадриде, пишет РИА Новости в субботу, 6 июня.

«Я также призываю… продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», — сказал Лев XIV.

Понтифик отметил, что безопасность в мире ошибочно связывают с оружием и возведением стен. По его словам, подлинная устойчивость строится на способности идти рядом с другими и «расти вместе, плечом к плечу». В качестве примера он привёл историю Пиренейского полуострова, где наряду с конфликтами предпринимались попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями.

Папа Римский призвал священников не готовить проповеди с помощью искусственного интеллекта.

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