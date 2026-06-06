Салаватский район Башкирии посетил «стоматологический десант» из Уфы

Бригада врачей передвижного детского стоматологического комплекса «Тулпар» провела обследование и лечение детей с ограниченными возможностями здоровья в селе Малояз Салаватского района Башкирии, сообщили в администрации муниципалитета. Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Уточним, доктора «Тулпара» относятся к детской стоматологической поликлинике № 3 Уфы. Они специально обучены работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и имеют большой опыт. Все записавшиеся ребята прошли необходимое лечение, а их родители получили рекомендации по сохранению здоровья полости рта ребенка.
Пока юные пациенты ждали своей очереди для них организовали досуг. Детям предложили настольные игры, рисование, раскраски. Работал столик для написания писем солдатам — участникам СВО. Кроме того, в гости к ребятам с детскими журналами пришли библиотекари.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.