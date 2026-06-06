Около 240 млн рублей заработала Мирра Андреева за победу на «Ролан Гаррос»

В субботу, 6 июня, 19-летняя спортсменка впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, обыграв польку Майю Хвалиньскую со счётом 6:3, 6:2. Матч продлился 1 час 23 минуты. Андреева сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. Её соперница не подала навылет ни разу, допустила две двойные ошибки и использовала три брейк-пойнта из восьми.