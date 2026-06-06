Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 240 млн рублей заработала Мирра Андреева за победу на «Ролан Гаррос»

Её соперница за выход в финал получила 1,4 миллиона евро.

Российская теннисистка Мирра Андреева заработала 2,8 миллиона евро (около 240 миллионов рублей) за победу в финале Открытого чемпионата Франции.

В субботу, 6 июня, 19-летняя спортсменка впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, обыграв польку Майю Хвалиньскую со счётом 6:3, 6:2. Матч продлился 1 час 23 минуты. Андреева сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. Её соперница не подала навылет ни разу, допустила две двойные ошибки и использовала три брейк-пойнта из восьми.

Это первая в карьере победа 19-летней россиянки на турнирах Большого шлема. Её соперница за выход в финал получила 1,4 миллиона евро.

Напомним, Андреева занимает восьмую строчку в рейтинге WTA.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше