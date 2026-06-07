В Новосибирске с 8 июня начнётся пятый этап отключения горячей воды

Под отключение попадут дома на улицах Волховской, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонной, Связистов, Троллейной, Петропавловской, Степной, Пархоменко, Плахотного, Киевской, Новосибирской, 2-й Станционной, Широкой, Невельского, Колхидской, Забабурова, Фасадной, Халтурина, Филатова, Спортивной, Титова, а также в Чистой Слободе, ЖК «Любимый», ЖК «Радуга», Западном и Юго-Западном жилмассивах, ЖК «Аквамарин», поселке Затон и на промышленной площадке НПО «Сибсельмаш».