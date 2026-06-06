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В Симферополе пройдет круглый стол по вопросам развития семейного бизнеса

Участники обсудят вопросы получения официального статуса семейного предприятия.

Источник: Национальные проекты России

Жители Крыма смогут принять участие в круглом столе «Семейный бизнес», подготовленном в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие пройдет 9 июня в Симферополе, сообщили в министерстве экономического развития региона.

Круглый стол ориентирован на граждан, строящих собственное дело вместе с семьей, а также планирующих привлечь в бизнес своих близких. Участники обсудят вопросы получения официального статуса семейного предприятия, юридические аспекты ведения предпринимательской деятельности, а также существующую судебную практику по спорным вопросам семейного бизнеса. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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