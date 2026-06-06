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Россиянин погиб при ударах БПЛА по судам в Азовском море

МИД Азербайджана: россиянин погиб при ударах БПЛА по судам в Азовском море.

БАКУ, 6 июн — РИА Новости. Один из пятерых погибших в результате ударов по судам в Азовском море не является гражданином Азербайджана и не имеет азербайджанского происхождения, а является гражданином России, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«В общей сложности четыре гражданина Азербайджана ранены, еще четыре — погибли. Также установлено, что еще одно лицо, первоначально объявленное погибшим гражданином Азербайджана, не имеет азербайджанского гражданства и происхождения, а является гражданином России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тела двух погибших граждан Азербайджана обнаружены, принимаются меры по отправке их останков в Баку.

«Судно “Циркон”, на борту которого находились двое других граждан Азербайджана, объявленных погибшими, удерживается на месте поражения из-за угрозы взрыва. Спасательными группами России принимаются необходимые меры для доставки судна в порт. Раненые, размещенные в городской больнице Ейска, — Самид Ибадзаде и Рашад Мадатханов — уже выписаны из больницы. Состояние Эмина Валехова и Намига Джафарли также удовлетворительное, и они будут выписаны из больницы после завершения лечения», — отметили в МИД.

Согласно информации, сотрудники азербайджанского посольства в РФ находятся на месте, принимаются меры по оказанию необходимой поддержки гражданам.

«Все граждане Азербайджана размещены в гостинице в городе Ейске и находятся на связи со своими семьями. Граждане, намеревающиеся вернуться на родину и утратившие документы, обеспечены соответствующими свидетельствами на возвращение», — добавили в ведомстве.

По информации МИД РФ, полученной из российских компетентных органов, ранним утром в пятницу в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Азербайджанский МИД ранее заявлял, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.

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