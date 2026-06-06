В уфимском вузе разработали новую модель инженерного образования

Новую модель инженерного образования разработали в Уфимском государственном нефтяном техническом университете — участнике программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети». Обучение стартует с 1 сентября 2026 года по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан.
Первыми участниками программы станут 750 первокурсников двух инженерных факультетов университета. Для них программа будет построена вокруг пяти основных блоков: гуманитарно-коммуникативного, естественно-научного, цифрового, предпрофессионального (инженерного) и индивидуального междисциплинарного.
Отмечается, что по мере освоения этих модулей студентам будут присваивать микроквалификации. А после второго курса участникам программы предстоит сдать комплексные экзамены. По завершении всего обучения выпускникам вручат дипломы специалистов опережающих технологий в дополнение к основным документам, подтверждающим получение высшего образования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.