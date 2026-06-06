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В Воронеже стартует сезон кинопоказов под открытым небом

В парке «Орленок» по выходным будут бесплатно крутить фильмы.

Источник: Комсомольская правда

С 6 июня в Воронеже запускают очередной сезон проекта «Летний РетроКинозал» (12+) — уже в четвертый раз. В парке «Орленок» по вечерам в выходные будут бесплатно крутить советское кино, проверенное временем.

В эту субботу в 21.00 под открытым небом воронежцам покажут один из шедевров советской киноклассики — фильм «Свинарка и пастух» (12+).

В программе июньских кинопоказов: 13 июня — «Девочка и крокодил» (0+), 20 июня — «Морской охотник» (12+), 27 июня — «Приключения Мурзилки» (6+), «Миллион в мешке» (6+). Вход свободный.

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