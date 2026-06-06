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В Омске прошел фестиваль «Инновационные технологии дошкольного образования»

Для участников мероприятия организовали 724 мастер-класса.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль «Инновационные технологии дошкольного образования» состоялся в Омске. Организация таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в областном министерстве образования.

Площадками проведения фестиваля стали 82 детских сада — почти половина всех дошкольных учреждений Омска. За неделю участие в мероприятии приняли около 14,6 тысячи человек. Большая часть из них — дети. Для участников фестиваля провели 724 мастер-класса. Занятия были посвящены в том числе методикам развития детей и практикам, которые можно применять как в дошкольном учреждении, так и дома. Отдельное внимание организаторы уделили инклюзивному образованию.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.