В Омске прошел фестиваль «Инновационные технологии дошкольного образования»

Фестиваль «Инновационные технологии дошкольного образования» состоялся в Омске. Организация таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в областном министерстве образования.
Площадками проведения фестиваля стали 82 детских сада — почти половина всех дошкольных учреждений Омска. За неделю участие в мероприятии приняли около 14,6 тысячи человек. Большая часть из них — дети. Для участников фестиваля провели 724 мастер-класса. Занятия были посвящены в том числе методикам развития детей и практикам, которые можно применять как в дошкольном учреждении, так и дома. Отдельное внимание организаторы уделили инклюзивному образованию.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.