В Омске прошел фестиваль «Инновационные технологии дошкольного образования»

Площадками проведения фестиваля стали 82 детских сада — почти половина всех дошкольных учреждений Омска. За неделю участие в мероприятии приняли около 14,6 тысячи человек. Большая часть из них — дети. Для участников фестиваля провели 724 мастер-класса. Занятия были посвящены в том числе методикам развития детей и практикам, которые можно применять как в дошкольном учреждении, так и дома. Отдельное внимание организаторы уделили инклюзивному образованию.